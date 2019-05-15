Фан-зону в Братиславе закрыли из-за плохих погодных условий

Фан-зона в Братиславе не будет функционировать во время вечерних матчей чемпионата мира по хоккею, которые состоятся сегодня, 15 мая. Как сообщает пресс-служба ИИХФ, фан-зона будет закрыта по причине плохих погодных условий. На столицу Словакии обрушился ливень.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).