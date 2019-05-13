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Фан-зону в Кошице закрыли из-за ураганного ветра

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фан-зону в Кошице закрыли из-за ураганного ветра
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Официальная фан-зона в Кошице будет закрыта сегодня, 13 мая, в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба ИИХФ.

Ожидается, что скорость ветра будет достигать 90 км/час, поэтому фан-зону закроют по соображениям безопасности. Что касается фан-зоны в Братиславе, то она продолжит работу, как и планировалось.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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