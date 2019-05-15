Сборная Германии одолела Словакию, забив два гола на последних минутах

Сборная Германии встречалась с командой Словакии в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. На старте второго игрового отрезка немцы открыли счёт стараниями Марка Михаэлиса, на что словаки ответили результативными бросками Андрея Секеры, реализовавшего двойной численный перевес, и Либора Гудачека. В концовке третьего периода Маркус Айзеншмид восстановил паритет, а на последней минуте победу гостям принёс Леон Драйзатль.



Чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).