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Хартли: сборной Латвии просто не хватило времени, мы играли с душой

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Хартли: сборной Латвии просто не хватило времени, мы играли с душой
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвёл итоги матча с Россией (1:3) на ЧМ-2019.

«Мы знали, что россияне габаритные и скоростные, и этот матч будет тяжёлым вызовом для нас. Но сборная Латвии играет с душой и страстью. Мы показали, что можем соревноваться с Россией, старались давить в третьем периоде. Соперник хорошо защищался, а Василевский сделал несколько хороших сейвов. Нам просто не хватило времени.

Игра Василевского стала ключевой? Не то чтобы у него было много работы, но мы пытались атаковать. Знали, что не сравнимся по скорости с соперником. Посмотрите на тройки и защитников сборной России, это состав всех звёзд. Но в то же время, игра идёт не на бумаге, а на льду. Мы отдали всё, я не могу винить своих игроков. Была такая же игра, как с чехами и швейцарцами. Мы знали, что нам надо сотворить сенсацию, чтобы победить. К сожалению, сегодня мы забили только один гол, но это было не из-за недостатка стараний. На чемпионате мира команды не одного уровня, в групповом раунде некоторые матчи проходят между неравными по силе соперниками. Перед матчем я попросил своих игроков показать свою лучшую игру. Чтобы победить, нам надо было выложиться на 100%. Я горжусь своей командой», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели?
Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.
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