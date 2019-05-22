Расписание всех четвертьфинальных матчей чемпионата мира – 2019
Стало известно расписание всех четвертьфинальных матчей чемпионата мира – 2019.
Все четвертьфиналы пройдут 23 мая.
17:15 (мск) Канада — Швейцария
17:15 Россия — США
21:15 Финляндия — Швеция
21:15 Чехия — Германия.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор
Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.
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