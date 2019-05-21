Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.

Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор

Запутанные расклады

Так уж получилось, что ни в группе A, ни в группе B, где выступает сборная России, все расклады в преддверии четвертьфиналом оказались запутанными. То есть не было понятно, кто и с кем сыграет на следующей стадии турнира. В дневном матче нашей группы чехи в основное время обыграли швейцарцев и по-прежнему претендовали на то, чтобы остаться на четвертьфинал в Братиславе. Разумеется, не хотели никуда уезжать и шведы. России же для того, чтобы стать первой, нужно было не проиграть с крупным в последнем матче со шведами.

Расклады на четвертьфинал ЧМ для сборной России перед матчем со Швецией

С утра перед игрой сборная России провела запланированную раскатку, готовившись к матчу со шведами в отличном настроении. Главный тренер Илья Воробьёв, что соперник разобран и поводов для беспокойства нет. Сборная шаг за шагом двигается к поставленной цели. Не так давно мы проиграли шведам в Стокгольме в рамках Евротура (4:6), однако тогда были совсем другие составы и совсем другой настрой.

Хотели Германию, а получим сразу США? Немцы сбили весь расклад в группах Немцы ушли с четвёртого места и не будут играть с Россией или Швецией.

Сонный первый период

Стартовый состав сборной России не вызвал никакого удивления. В воротах, как и объявлял тренерский штаб, появился Андрей Василевский. Капризов был заявлен во втором звене с Овечкиным и Кузнецовым, Барабанов стал 13-м нападающим.

У Швеции на лавке для запасных остался голкипер Хенрик Лундквист, которому тренерский штаб дал отдохнуть. Место в воротах скандинавской сборной занял Якоб Маркстрём.

Первый период у российской сборной откровенно не получился. Складывалось впечатление, что наша команда выглядит как-то сонно и потеряно. Радовал разве что Барабанов, создавший момент даже в меньшинстве.

А вот Андронов и Капризов сплоховали. Оба «армейца» зачем-то нарушили правила в чужой зоне, заставив Россию дважды за двадцатиминутку играть в меньшинстве. Тренерский штаб наверняка обратит на это внимание обоих игроков.

Гол же в ворота Василевского случился в равных составах. Элиас Петтерссон сделал передачу на синюю линию, Маркус Петтерссон набросил на пятак, а Ландеског удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку ворот. Российский голкипер не успел среагировать на столь удачное подставление со стороны соперника.

В концовке с неудобной руки атаковал Кучеров, однако шайба попала в шлем Маркстрёму. 1:0 в пользу Швеции – при таком счёте команды отправились в раздевалки.

Космический хоккей от «Красной Машины»!

Учитывая, как Россия провела второй период, в раздевалке в первом перерыве явно состоялся серьёзный разговор. Шайбы посыпались в ворота Маркстрёма словно из рога изобилия.

Сперва без проблем ворота соперника расстрелял Анисимов, затем Дадонов на пятаке удачно подставил клюшку и дезориентировал вратаря. Судьи пошли смотреть повтор, но через несколько минут засчитали гол.

Дальше – больше. Много говорилось и писалось о том, что Евгений Малкин и Александр Овечкин не могут играть вместе. Однако третий гол сделала именно пара звёздных форвардов! Малкин с левого края вошёл в зону и оставил шайбу Овечкину. Александр резко сместился к центру и со средней дистанции вонзил шайбу в угол ворот — Маркстрём не дотянулся.

Овечкин и Малкин забили первый совместный гол со времени Олимпиады в Сочи

Успокаиваться Россия не собиралась. Кузнецов выиграл вбрасывание и сделал скидку на Капризова, а Кирилл в касание послал шайбу между щитков голкиперу. Есть первый гол Кирилла на чемпионате мира!

Капризов забил свой первый гол на ЧМ-2019, попав в «домик» голкиперу

Вскоре забил и ещё один «армеец» — Григоренко. Грубейшую ошибку в своей зоне совершил Линдхольм. Михаил подхватил шайбу, вылез на пятак и спокойно отличился.

Добил шведов во втором периоде Малкин. Он, как и Капризов, впервые отличился в рамках нынешнего турнира. Дадонов здорово развернулся у борта и сделал передачу в центр, Евгений бросил с пяти метров, а шайба после рикошета влетела в ворота шведов — 6:1 в пользу России.

Некоторые болельщики шведской сборной, не захотев смотреть на разгром их команды во второй двадцатиминутке, потянулись с трибун. Игру «Тре Крунур» во втором периоде кроме как позорной не назовёшь. Не выдержали нервы у Патрика Хёрнквиста – форвард что-то в грубой форме высказал судьям (хотя шведы вообще не играли в меньшинстве) и схлопотал дисциплинарный штраф.

Рикард Грёнборг не менял Маркстрёма на Лундквиста, чтобы не расшатывать психику основного вратаря перед четвертьфиналом.

Россия сыграет с США уже в четвертьфинале

В третьем периоде россиянам можно было играть в своё удовольствие. Сложно было представить, что деморализованные шведы отыграют у нашей команды столь солидный гандикап.

Первое большинство россияне получили после удаления Экхольма, но реализовано оно не было. Классный момент для гола имел Кучеров, однако Никита не сумел переиграть Маркстрёма в ближнем бою.

Но без голов зрители в третьем периоде не остались. Сперва Нюландер кистевым броском попал под щиток Василевскому, а едва ли не в следующей атаке своим роскошным броском ответил Орлов, сделавший счёт 7:2.

В третий раз огорчил Василевского шведский капитан Экман-Ларссон, добивший шайбу в сетку буквально с ленточки. 7:3 – именно с таким счётом Россия выиграла у Швеции на чемпионате мира 2012 года. Но вторить результат не удалось – Клингберг забил после удаления Ковальчука. 7:4 – итоговый результат матча.

В итоге сборная России заняла первое место в группе и сыграет с командой США в четвертьфинале. Американцы будут перебираться из Кошице в столицу Словакии. В свою очередь шведы наоборот, отправляются на четвертьфинал в Кошице, где будут играть с Финляндией.