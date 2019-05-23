Россия — США: Овечкин не реализовал два отличных момента во втором периоде

В матче сборных России и США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею завершился второй период. Счёт 2:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий сборной России Александр Овечкин не реализовал два отличных момента во втором периоде.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
- 23 мая 2019
-
18:58
-
18:46
-
18:43
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:45
-
17:19
-
17:01
-
16:50
-
16:19
-
16:13
-
16:04
-
15:23
-
14:45
-
14:35
-
14:15
-
13:53
-
13:45
-
13:25
-
13:15
-
13:01
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
07:00
-
04:00
-
02:07
-
01:25