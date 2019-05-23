К нам пожаловала Америка! Россия — США в 1/4 ЧМ. LIVE

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019



Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019



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07:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею. В Братиславе сборная России сыграет с командой США. Напомним, что наша сборная заняла первое место в группе B и осталась на четвертьфинал в Братиславе. Команда Ильи Воробьёва выиграла во всех матчах на турнире, никуда переезжать россиянам не пришлось. Американцы же приехали в Братиславу из Кошице.



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В свою очередь американцы, проиграв Канаде в заключительной встрече группового этапа, заняли четвёртое место в группе A. Таким образом, именно коллектив Джеффа Блэшилла вышел на сборную России. Примечательно, что Америке, в отличие от России, пришлось переезжать из Кошице в Братиславу. В этом плане у россиян есть преимущество: место знакомое, гостиница и раздевалка обжитые.

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Накануне россияне провели плановую дневную тренировку. В заявку команды попал Артём Зуб, поэтому вакантных мест в сборной России более нет. Однако в тренировочном занятии на льду Зуб участия не принял. Также главный тренер россиян Илья Воробьёв объявил, что в воротах с первых минут сыграет Андрей Василевский. Это, в принципе, читалось. Именно на Василевского сделана ставка на нынешнем чемпионате мира.