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Россия — США, онлайн-трансляция 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — США, онлайн-трансляция
«Чемпионат»
К нам пожаловала Америка! Россия — США в 1/4 ЧМ. LIVE
Команда Ильи Воробьёва вступает в решающую стадию турнира. Права на ошибку нет.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Указанное в трансляции время – московское

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Россия
США

07:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею. В Братиславе сборная России сыграет с командой США. Напомним, что наша сборная заняла первое место в группе B и осталась на четвертьфинал в Братиславе. Команда Ильи Воробьёва выиграла во всех матчах на турнире, никуда переезжать россиянам не пришлось. Американцы же приехали в Братиславу из Кошице.

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Забудем о Джеке Хьюзе — там есть ребята посерьёзней.

В свою очередь американцы, проиграв Канаде в заключительной встрече группового этапа, заняли четвёртое место в группе A. Таким образом, именно коллектив Джеффа Блэшилла вышел на сборную России. Примечательно, что Америке, в отличие от России, пришлось переезжать из Кошице в Братиславу. В этом плане у россиян есть преимущество: место знакомое, гостиница и раздевалка обжитые.

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Если Россия выйдет в полуфинал, то там ей светят финны или шведы. Но могут быть и немцы.

Накануне россияне провели плановую дневную тренировку. В заявку команды попал Артём Зуб, поэтому вакантных мест в сборной России более нет. Однако в тренировочном занятии на льду Зуб участия не принял. Также главный тренер россиян Илья Воробьёв объявил, что в воротах с первых минут сыграет Андрей Василевский. Это, в принципе, читалось. Именно на Василевского сделана ставка на нынешнем чемпионате мира.

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