«Нью-Йорк Айлендерс» подписал новый контракт с Нельсоном на $ 36 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги«Нью-Йорк Айлендерс» подписал новый контракт с американским нападающим Броком Нельсоном. 27-летний форвард поставил подпись под контрактом сроком на шесть лет, зарплата за сезон составит $ 6 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Нельсон принял участие во всех 82 матчах, записав на свой счёт 53 (25+28) баллов при показателе полезности "+20" и 28 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на площадке около 18 минут за игру. В восьми играх Кубка Стэнли нападающий забросил три шайбы.
В составе национальной команды четырежды принимал участие в чемпионатах, а в 2015 году завоевал бронзовые медали. В составе молодёжной сборной США выступал на мировом первенстве 2011 года.
- 23 мая 2019
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