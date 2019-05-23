Григоренко: у России нет задачи-минимум, главное — выиграть золото ЧМ

Нападающий сборной России Михаил Григоренко подвёл итоги встречи с командой США (4:3).



«Сборная США — одна из самых сильных сборных. Знали, чего ожидать. Североамериканский хоккей — это много силовых приёмов, агрессивная игра.



Мой гол? Женя Дадонов здорово поборолся у борта, отыграл Малкину, который здорово меня увидел и отдал. Я удачно попал, но вся тройка потрудилась, здорово получилось.



Здесь не особо важно, что мы не забили в пустые ворота. При счёте 4:2, когда соперник снял вратаря, давление чувствовалось. Здорово, что выстояли, Василевский молодец.



Ключевой момент матча трудно назвать. Игра Василевского, к тому же мы сыграли дисциплинированно. Помогло, что особо не было меньшинства.



Выполнили задачу минимум? Нет, ни о какой задаче-минимум речи не может идти. Главное – выиграть золото», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.