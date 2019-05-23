Григоренко: у России нет задачи-минимум, главное — выиграть золото ЧМ

Нападающий сборной России Михаил Григоренко подвёл итоги встречи с командой США (4:3).
«Сборная США — одна из самых сильных сборных. Знали, чего ожидать. Североамериканский хоккей — это много силовых приёмов, агрессивная игра.
Мой гол? Женя Дадонов здорово поборолся у борта, отыграл Малкину, который здорово меня увидел и отдал. Я удачно попал, но вся тройка потрудилась, здорово получилось.
Здесь не особо важно, что мы не забили в пустые ворота. При счёте 4:2, когда соперник снял вратаря, давление чувствовалось. Здорово, что выстояли, Василевский молодец.
Ключевой момент матча трудно назвать. Игра Василевского, к тому же мы сыграли дисциплинированно. Помогло, что особо не было меньшинства.
Выполнили задачу минимум? Нет, ни о какой задаче-минимум речи не может идти. Главное – выиграть золото», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 мая 2019
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