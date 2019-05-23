Яшкин: конечно, нас просили сыграть пожёстче против Драйзайтля

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с Германией (5:1).



«У немцев такая игра, они хорошо обороняются, ищут контратаки. Я думаю, мы хорошо сыграли. Допустили одну ошибку, они забили, но потом собрались и дотянули до конца. Все команды хорошие. Германия не такая сильная, как Канада и Америка, но нам всё равно было сегодня нелегко. Такие матчи, как сегодня, не очень легко играть.



Конечно, нас просили сыграть пожёстче против Драйзайтля. Он игрок немного другого уровня, очень много придумывает, мы сосредоточились на нём. Вратаря Грубауэра, конечно, тоже знаю, он несколько лет играет в НХЛ. Матч России с США немного смотрели, но сейчас уже лёгких соперников не будет. Что касается отсутствия Враны, то это решение тренера, оно не обсуждается», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.