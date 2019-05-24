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Гуськов: у финнов команда целый год идёт вместе, но сыгранность не всё решает

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гуськов: у финнов команда целый год идёт вместе, но сыгранность не всё решает
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Двукратный чемпион России, вице-чемпион мира Александр Гуськов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2019 года России с Финляндией.

«Финны смогли собраться на матч со шведами, действующими чемпионами мира, и это дорогого стоит. На мой взгляд, проигранный матч немцам на групповом этапе заставил финнов в какой-то степени пересмотреть свою игру. Во встрече со шведами сборная Финляндии показала отличные скорости, и на этих скоростях они успевали контролировать шайбу и здорово взаимодействовать между собой. Вообще, финны играют достаточно прагматично, но в этой игре они показали, что у них всё в порядке с мобильностью и реализацией моментов. Если говорить о том, чего бояться сборной России, то это контратаки. Начиная с Какко и заканчивая более опытными хоккеистами, каждый может решить момент. Как это было в овертайме со шведами, например. Отличный бросок Манниннена — и шведы поехали домой. Так что нам нужно очень внимательно играть в обороне.

Соглашусь, что финнов можно назвать самой сыгранной командой на чемпионате мира. Этот коллектив у них целый год идёт по рельсам, Ялонен знает возможности своей команды. И есть очень много примеров, когда команда без звёзд побеждает и добивается результата. Как показывает практика, когда внутри коллектива здоровый организм, в котором нет места какой-то болезни, то всё идёт по плану.

Но матчи в группе показали, что финны небезгрешны, есть дыры в обороне и огрехи в других компонентах. Сыгранность не всегда решает всё. В этом плане настрой и аккуратная игра сборной России может дать результат. Думаю, в атаке мы уже поймали взаимодействие в тройках и ребята себя отлично чувствуют», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Россия – уже в финале? У финнов нет звёзд НХЛ, но этим они и опасны
Что нужно знать о сборной Финляндии. Эта команда не так проста, как может показаться.
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