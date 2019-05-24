Россия – уже в финале? У финнов нет звёзд НХЛ, но этим они и опасны

Выступление на групповом этапе и в четвертьфинале

В группе А сборная Финляндии изначально не считалась фаворитом. По сравнению с командами США и Канады, которые привезли в Словакию энхаэловцев, финны выглядели весьма скромно. Зато у сборной Суоми был самый сыгранный и сбалансированный состав, который позволял прогнозировать финнам успешное выступление в группе. Североамериканцы должны были потратить какое-то время на разгон, подопечные Юкки Ялонена же были готовы показывать свой лучший хоккей с самого начала турнира.

Так и вышло. В первом же туре финны обыграли канадцев, затем погасили пыл словаков, были близки и к победе над США, но уступили в овертайме. Сборная Суоми по всем раскладам должна была выигрывать группу А, но неожиданно проиграла Германии в заключительном матче предварительного этапа и пропустила вперёд «кленовых листьев». Причина этого поражения, скорее всего, лежит в области психологии. Финны банально недооценили немцев, а побеждать этот состав сборной может исключительно при максимальном настрое. Не того уровня собраны игроки, чтобы даже в матче с немцами выезжать на голом мастерстве.

Матчи сборной Финляндии на ЧМ-2019:

1. Финляндия – Канада – 3:1

2. Финляндия – Словакия – 4:2

3. Финляндия – США – 2:3 ОТ

4. Финляндия – Дания – 3:1

5. Финляндия – Великобритания – 5:0

6. Финляндия – Франция – 3:0

7. Финляндия – Германия – 2:4

¼ финала. Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ 1. Финляндия – Канада – 3:12. Финляндия – Словакия – 4:23. Финляндия – США – 2:3 ОТ4. Финляндия – Дания – 3:15. Финляндия – Великобритания – 5:06. Финляндия – Франция – 3:07. Финляндия – Германия – 2:4¼ финала. Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ

Зато когда с концентрацией у финнов всё в порядке, они становятся очень опасными. На этом споткнулись в четвертьфинале шведы. «Тре крунур» вели по ходу матча 3:1 и 4:3, отрезками играли с откровенной ленцой, но с нынешней Финляндией такое не прокатит. Подопечные Ялонена верили в свои силы, отыгрались, а в овертайме вырвали победу. Рикард Грёнборг сокрушался, что хоккеисты из НХЛ оказались беспомощными в концовке встречи. Но это лишний раз подтверждает, что в хоккее выигрывают не личности, а команда. А с дружным коллективом у Финляндии на ЧМ-2019 всё в порядке.

Финны спаслись и отправили шведских звёзд НХЛ домой! Всё это за три минуты «Тре крунур» проиграли Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Это был матч-концерт.

Совсем без энхаэловцев

Перед четвертьфиналом Финляндия – Швеция мне довелось услышать интересный факт. Голкипер «тре крунур» Хенрик Лундквист набрал в матчах НХЛ больше очков, чем все полевые игроки сборной Финляндии вместе взятые.



Конечно, это говорит не о феноменальной для вратаря результативности Короля Хенрика, а о практически полном отсутствии хоккеистов из лучшей лиги мира в составе финнов.



Строго говоря, полноценных энхаэловцев там и вовсе нет. У голкипера Кевина Ланкинена ещё не состоялся дебют в «Чикаго», защитник Хенри Йокихарью в минувшем сезоне отыграл за «чёрных ястребов» лишь 38 матчей регулярки, его коллега по амплуа Нико Миккола пока далёк от основы «Сент-Луиса», а форвард Юхо Ламмикко только-только начал пробиваться в состав «Флориды».



Все остальные игроки представляют чемпионаты Финляндии, Швеции, Швейцарии и КХЛ. И с этими парнями Юкка Ялонен уже пробился в полуфинал. Это было бы неудивительно, скажем, для чемпионата мира в 2014 году, который после февральского хоккейного турнира на Олимпиаде был проигнорирован основной массой игроков НХЛ. Но ЧМ-2019 пестрит звёздами, и Финляндию с составом уровня этапа Евротура в четвёрке лучших мало кто ждал.



Кстати, о Евротуре. Успешному выступлению в Словакии финны во многом обязаны этому нещадно критикуемому турниру. Весь хоккейный год Юкка Ялонен наигрывал костяк сборной, отрабатывал тактику и схемы, строил коллектив. 13 человек – половина заявки на ЧМ – прошла со сборной как минимум два из четырёх этапов Евротура. В апреле Юкка Ялонен столкнулся с отказами ведущих финских энхаэловцев, но не стал делать из этого трагедию, а повёз на турнир проверенных бойцов. В результате финны предстали, наверное, самой управляемой и тренерской командой на ЧМ-2019, и тех же шведов прошли не за счёт какого-то высокого индивидуального мастерства отдельных игроков, а усилиями коллектива. В этом составе на решающий бросок способен любой хоккеист.

Шведы хотели реванш, но Россия попала на Финляндию! Полуфинальные пары ЧМ Нас ждут два интереснейших противостояния.

Кого можно выделить

Главная звезда этой сборной Финляндии – главный тренер Юкка Ялонен. Опытный специалист вернулся в национальную команду спустя шесть лет и сразу же показал разницу между ним и Лаури Марьямяки, проигравшим со сборной Суоми всё, что можно в последние два сезона. Ялонен выбрал правильный подход к комплектованию сборной, стал смотреть не на НХЛ, а на сильных и талантливых ребят из своего чемпионата. Наконец, не побоялся взять на ЧМ-2019 невероятно перспективного, но ещё очень молодого Каапо Какко. И не просто взять, а доверить ему место в первой тройке нападения.

Ещё на последнем этапе Евротура бросилось в глаза, насколько у финнов цепкая, подвижная и сбалансированная команда, за которой чувствовалась тренерская рука. Особенно это было видно на контрасте со сборной России, которая в Брно представляла лишь набор звёзд без намёка на командную игру. Спустя почти месяц Россия подравнялась с финнами по уровню сплочённости и взаимопониманию внутри коллектива, и в полуфинале мы увидим противостояние двух крутых системных команд. А тренерскому штабу Ильи Воробьёва предстоит сразиться, наверное, с самыми сильными оппонентами на этом турнире. Напомним, Юкка Ялонен приводил сборную Финляндии к золоту ЧМ-2011. Турнир восьмилетней давности тоже проходил в Братиславе.

Награды сборной Финляндии на ЧМ с 2011 года:

2011 – золото,

2014 – серебро,

2016 – серебро

Но на лёд, конечно, выходят не тренеры, а хоккеисты. Ещё раз повторим – финны сильны командой, поэтому лучший бомбардир сборной Суоми на ЧМ-2019 располагается лишь на 16-м месте среди самых результативных игроков мирового форума. Это новобранец «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен, да и то из девяти своих очков четыре он заработал в четвертьфинале со шведами.

Видео также можно посмотреть в официальном твиттере IIHF

К кому приковано особое внимание, так это, конечно, к Каапо Какко. Фаворит драфта НХЛ-2019 выделяется не только своим юным возрастом (Какко 18 лет), но и потрясающей игрой. Совсем недетские габариты позволяют Какко на равных вести борьбу с мужиками, а в плане технической оснащённости он вполне может сравниться с Никитой Гусевым или Никитой Кучеровым. Каапо отлично видит площадку, прекрасен в обводке, у него классный бросок, и он практически не совершает на льду лишних движений. Собственно, Какко принёс финнам победы над канадцами и словаками в группе, забросив в двух матчах пять шайб. Команда командой, но без этого молодого человека дела у подопечных Ялонена могли пойти совсем по другому сценарию.

Видео также можно посмотреть в официальном твиттере IIHF

Слабые стороны

Если разбирать основные статистические показатели финнов, то можно найти изрядное количество слабых мест. Например, у подопечных Ялонена есть проблемы с реализацией моментов. За 8 матчей турнира они нанесли по воротам соперников 286 бросков (это на 10 больше, чем сборная России), но забили только 27 шайб (лишь десятый показатель на турнире). Соответственно, эффективность бросков составляет всего 9,44% и это худший показатель среди всех команд, которые пробились в плей-офф. Нетрудно догадаться, что до четвертьфинала, где финны разродились пятью голами, реализация была ещё более плачевной.



Не могут похвастать финны и убойным большинством. В предыдущих матчах подопечные Ялонена имели 24 попытки на реализацию лишнего (у России столько же), но забивали только каждую четвёртую попытку. 25 % — не лучший показатель для скоротечного турнира. Для сравнения, у российской команды – 33,3%.



Меньшинство тоже не идеальное – 80% нейтрализации. Конечно, не такое ужасное, как у Канады (75%), но и до России (90,5%) далеко.

Сильные стороны

Финны не позволяют много бросать по своим воротам, по этому показателю они лучшие среди тех сборных, кто пробился в плей-офф. За 8 матчей соперник потревожил голкиперов команды Суоми лишь 173 раза. Для сравнения – в створ ворот российской сборной было нанесено 207 бросков. Впрочем, это обстоятельство не помогло финским голкиперам выйти в лидеры по вратарским показателям. Кевин Ланкинен (6 игр), Вейни Вехвиляйнен и Юхо Олкинуора (по 1 игре) суммарно отражают в среднем 91,3% бросков, и это лишь седьмое место на турнире.

Также финны играют довольно дисциплинированно. За 8 матчей подопечные Ялонена набрали 40 штрафных минут, меньше только у вылетевших американцев.

Вывод

Итак, сборная Финляндии это крепкая, обученная команда, у руля которой стоит очень сильный и опытный специалист. Против сборной Суоми нужно сыграть с максимальной концентрацией и самым серьёзным настроем, иначе может повториться шведская история из четвертьфинала. В составе Финляндии нет звёзд мирового уровня, но каждый игрок в этой команде способен наказать даже за минутную расслабленность.



Состав финнов по степени сбалансированности вряд ли уступит российской команде. У Ялонена каждый игрок на своём месте, а каждая тройка знает, что ей нужно делать на льду. Поэтому не думаю, что у россиян получится смять финнов в определённый момент матча, как это было со шведами и американцами. Игра будет складываться достаточно ровно, финны больше, чем предыдущие соперники России, способны не дать убежать нашей команде в счёте на долгое время. В обороне России нужно уделить особое внимание Какко. Этот парень ещё сам не знает, чего от него можно ожидать на турнире, его потенциал огромен. Во всяком случае, он точно относится к той категории игроков, которые могут создать момент на ровном месте или даже решить судьбу матча.



Но если говорить объективно, то сборная России смотрится предпочтительнее во всех компонентах. У нас более забивная и вариативная атака, надёжнее оборона, лучше играет голкипер. Есть преимущество и в сравнении спецбригад большинства и меньшинства. 25 мая в полуфинале ЧМ-2019 сборной России нужно просто выйти и, как это ни банально, сыграть в свой хоккей. И тогда обойдётся без неприятных сюрпризов.

