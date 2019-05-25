Прошкин: не надо махать шашкой, пусть Россия готовится к игре за бронзу

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче ЧМ-2019 с Финляндией (0:1).



«Финны не дали сыграть сборной России в своей хоккей. По большому счёту, ожидалось, что соперник сделает всё, чтобы играть вязко на всём льду. Отмечу финский форчекинг, их стремление не давать свободно принимать шайбу.



Поражение, безусловно, обидное, так как российская команда показала классный хоккей на чемпионате мира. И жаль, что не в группе, а в полуфинале случилась такая игра. Но это плей-офф. Все ждали Россию в финале. Не сложилось. Выводы? Не надо сейчас махать шашкой. Просто дать ребятам спокойно подготовиться к матчу за третье место», — сказал Прошкин «Чемпионату».

Не начертили. Финны повязали Россию и снова лишили мечты Команда Ильи Воробьёва будет играть в матче за бронзовые медали.