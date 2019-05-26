Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара объяснил, почему продолжает карьеру в 42 года.
«Помню 2006 год. Было по-другому. Очень по-другому. Мне хотелось, чтобы всё заработало. Хотя было нелегко. 2006 год. Это было уже давно. Итоговая цель — оставить наследие. Это похоже на родительский опыт. Хочется оставить в детях частичку себя, своего опыта, сердца и души, чтобы в один день увидеть в них то, что тебе хотелось. Это моя цель — увидеть, что однажды нынешняя молодёжь взойдёт на престол, будет показывать лидерские качества, передавать стандарты следующим поколениям и побеждать. Меня это сделает счастливым, потому что, когда ты перестанешь быть частью этого, станет грустно. Хотя чувство гордости за небольшой вклад тоже будет присутствовать.
Я больше не выиграю «Норрис Трофи»? Может, и выиграю. Шучу. Поверьте, этого больше не произойдёт. Моё время прошло. Когда занял позицию, на которой мог быть настоящим лидером, мне захотелось всё делать по определённым стандартам, которые были внутри меня и которые некоторым другим игроками могли не нравиться. Но мне хотелось всё делать по-своему, так, как я в это верил. А это тяжелая работа, дисциплина, желание и преданность. Ты должен следовать правилам и быть частью команды. Для меня огромная привилегия иметь рядом игроков, которые следуют примеру, хотят идти той же дорогой. И нам всем воздалось за усилия. Бержерон — отличный тому пример», — цитирует Хару официальный сайт НХЛ.
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