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Годро: интересно наблюдать за Хьюзом. Видно, почему про него так много говорят

Годро: интересно наблюдать за Хьюзом. Видно, почему про него так много говорят
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Калгари Флэймз» и сборной США Джонни Годро поделился мнением об игре Джека Хьюза на чемпионате мира 2019 года.

«Это по-настоящему умный игрок. Видно, почему про него так много говорят. Отличный парнишка и прекрасный партнер по команде. Мне с ним нравится играть и быть с ним в раздевалке. На тренировке за ним тоже интересно наблюдать. Он за нас хорошо играл», — цитирует Годро официальный сайт НХЛ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В финальном матче сыграют команды Финляндии и Канады.

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