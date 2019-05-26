Андрей Василевский попал в символическую пятёрку ЧМ-2019

Определена символическая пятёрка чемпионата мира 2019 года по хоккею в Словакии.



Она выглядит следующим образом: Андрей Василевский (Россия), Филип Гронек (Чехия), Микко Лехтонен (Финляндия), Вильям Нюландер (Швеция), Якуб Ворачек (Чехия), Марк Стоун (Канада).



Чемпионом мира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале команд Канады со счётом 3:1. Счёт в середине первого игрового отрезка открыл защитник канадской сборной Ши Теодор. Финская сборная отыгралась в начале второго периода благодаря точному броску капитана Марко Анттилы. На первых минутах третьего игрового отрезка Анттила оформил дубль и вывел финнов вперёд. В концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев.

Финны – чемпионы мира! Канада, Россия и Швеция вообще ничего не поняли Сборная Финляндии спустя восемь лет вернула золотые медали. На той же арене. При том же тренере.