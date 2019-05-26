Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Андрей Василевский попал в символическую пятёрку ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Андрей Василевский попал в символическую пятёрку ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Определена символическая пятёрка чемпионата мира 2019 года по хоккею в Словакии.

Она выглядит следующим образом: Андрей Василевский (Россия), Филип Гронек (Чехия), Микко Лехтонен (Финляндия), Вильям Нюландер (Швеция), Якуб Ворачек (Чехия), Марк Стоун (Канада).

Чемпионом мира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале команд Канады со счётом 3:1. Счёт в середине первого игрового отрезка открыл защитник канадской сборной Ши Теодор. Финская сборная отыгралась в начале второго периода благодаря точному броску капитана Марко Анттилы. На первых минутах третьего игрового отрезка Анттила оформил дубль и вывел финнов вперёд. В концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев.

Финны – чемпионы мира! Канада, Россия и Швеция вообще ничего не поняли
Сборная Финляндии спустя восемь лет вернула золотые медали. На той же арене. При том же тренере.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент