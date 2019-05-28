Форвард «Филадельфии» Корбан Найт перешёл в «Барыс»

Форвард «Филадельфии Флайерз» Корбан Найт перешёл в «Барыс», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Контракт рассчитан на один сезон.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ 28-летний Найт сыграл 23 матча, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-5". В восьми матчах регулярки АХЛ Корбан отметился 10 (4+6) очками при полезности "+7".

За карьеру в НХЛ Найт также выступал за «Калгари Флэймз» и «Флориду Пантерз». «Пантерами» Корбан был выбран на драфте НХЛ-2009 в пятом раунде под общим 135-м номером. В общей сложности в лиге он сыграл 52 матча, забросив четыре шайбы и сделав восемь голевых передач. Большую часть карьеры хоккеист провёл в АХЛ.