Форвард «Филадельфии» Корбан Найт перешёл в «Барыс»
Форвард «Филадельфии Флайерз» Корбан Найт перешёл в «Барыс», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Контракт рассчитан на один сезон.
В минувшем регулярном сезоне НХЛ 28-летний Найт сыграл 23 матча, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-5". В восьми матчах регулярки АХЛ Корбан отметился 10 (4+6) очками при полезности "+7".
За карьеру в НХЛ Найт также выступал за «Калгари Флэймз» и «Флориду Пантерз». «Пантерами» Корбан был выбран на драфте НХЛ-2009 в пятом раунде под общим 135-м номером. В общей сложности в лиге он сыграл 52 матча, забросив четыре шайбы и сделав восемь голевых передач. Большую часть карьеры хоккеист провёл в АХЛ.
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