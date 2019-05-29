Генменеджер «Рейнджерс»: у Лундквиста контракт ещё на два года, он будет с нами

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон ответил на вопрос о возможном досрочном уходе из клуба Хенрика Лундквиста.

В апреле легендарный вратарь «синерубашечников» в интервью шведским СМИ выразил опасение, что, возможно, не доиграет контракт до конца. Его соглашение рассчитано ещё на два сезона.

«У Хэнка контракт, который рассчитан ещё на два сезона. Мы готовы к тому, что он будет „рейнджером“. Двигаемся вперёд. А если посмотреть на минувший сезон, то первая часть в его исполнении была отличной. Да, вторая часть получилась не такой хорошей, но он был выбран на Матч звёзд НХЛ. Так что мы знаем, что Хенрик всё ещё отличный вратарь. Очевидно, что для того, чего мы собираемся достичь, нам нужна хорошая вратарская линия. И мы ведём себя так, будто Хэнк хочет вернуться к нам», — цитирует Гортона официальный сайт НХЛ.