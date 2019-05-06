Лундквист может не доиграть до конца контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Шведский голкипер Хенрик Лундквист может не доиграть свой контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Вратарь сообщил, что не уверен в том, что сумеет доработать два оставшихся месяца по соглашению сезона.



«Иногда мечту не получается довести до конца. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас всё моё внимание сосредоточено на выступлении за команду Швеции на чемпионате мира.



Сезон начинался хорошо, я чувствовал себя отлично. У меня никогда не было так много энергии, я чувствовал себя на вершине техники и физического состояния. Я был невероятно доволен первым месяцем, но потом начались серьёзные проблемы. Мы начали терять очки, и это серьёзно на мне сказалось. Я привык бороться за Кубок Стэнли», — приводит слова Лундквиста Expressen.

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