«Торпедо» обменяло Назаревича в ХК «Сочи» на Зборовского

«Торпедо» и ХК «Сочи» осуществили обмен игроками: в стан «авозаводцев» отправился защитник Сергей Зборовский, а «леопарды» получили защитника Илью Назаревича. Об этом сообщает официальный сайт черноморского клуба.



В сезоне-2018/19 22-летний Зборовский провёл 21 матч в составе «леопардов» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и отметился одной голевой передачей при показателе полезности «+1». В плей-офф игрок результативными действиями не отметился, проведя на льду одну игру.



27-летний Назаревич забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи в 15 матчах регулярного чемпионата в составе «Торпедо». Кроме того, он заработал показатель полезности «–8» и шесть минут штрафа. В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко в семи играх при показателе полезности «–7».

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