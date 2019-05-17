Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Чарльтон Атлетик» — «Донкастер Роверс». 17 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Американский форвард Джордан Шредер заключил контракт с «Торпедо»

Американский форвард Джордан Шредер заключил контракт с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Джордан Шредер подписал однолетний контракт с «Торпедо», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

28-летний американец выбран клубом Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» на драфте-2009. После двух сезонов в АХЛ в 2012 году Джордан дебютировал в НХЛ и провёл в сильнейшей лиге мира шесть сезонов.

Выступая за «Ванкувер», «Миннесоту Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс», новобранец «Торпедо» принял участие в 170 играх, в которых набрал 43 (19+24) очка. Прошлый сезон нападающий провёл в фарм-клубе «Чикаго Блэкхоукс» и стал лучшим бомбардиром «Рокфорд Айсхогс» с 45 (19+26) очками. В активе Шредера золотая, серебряная и бронзовая медали юниорских чемпионатов мира.

В сезоне-2018/19 «Торпедо» проиграл в первом раунде плей-офф «Барысу» со счётом 3-4.

Магнитогорский «Металлург» обменял Павла Варфоломеева в «Торпедо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент