Американский форвард Джордан Шредер заключил контракт с «Торпедо»

Нападающий Джордан Шредер подписал однолетний контракт с «Торпедо», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.
28-летний американец выбран клубом Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» на драфте-2009. После двух сезонов в АХЛ в 2012 году Джордан дебютировал в НХЛ и провёл в сильнейшей лиге мира шесть сезонов.
Выступая за «Ванкувер», «Миннесоту Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс», новобранец «Торпедо» принял участие в 170 играх, в которых набрал 43 (19+24) очка. Прошлый сезон нападающий провёл в фарм-клубе «Чикаго Блэкхоукс» и стал лучшим бомбардиром «Рокфорд Айсхогс» с 45 (19+26) очками. В активе Шредера золотая, серебряная и бронзовая медали юниорских чемпионатов мира.
В сезоне-2018/19 «Торпедо» проиграл в первом раунде плей-офф «Барысу» со счётом 3-4.
- 17 мая 2019
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