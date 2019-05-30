Генменеджер «Рейнджерс»: считаем себя победителями благодаря выбору на драфте

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон поделился мнением о перестройке в клубе.
«Письмо к болельщикам с рассказом о перестройке? Мы писали это письмо, понимая, на что идём. Мы знали, что нам придётся обменять хоккеистов, которые много значили для „Рейнджерс“, принесли команде много хорошего. И мы понимали, что нам не обойтись на этом пути без удачи. Такой, как победа в лотерее. Да, мы не стали первыми, но мы считаем себя победителями, потому что нам удалось с шестого места переместиться на второе. Этот успех вдохновил клуб. Болельщики довольны. Мы пытались довести до их сведения, что происходит и что мы намерены делать. Мы предпринимали все эти шаги, объясняя, зачем мы это делаем. Это сильно помогает. Они следили за хоккеистами, за их игрой и результатами. И следили очень внимательно. „Рейнджерс“ сейчас проходят через очень интересный этап», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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