Мамаев и набравший 128 очков в Румынии Фефелов стали игроками «Тамбова»

Защитник Данил Мамаев и нападающий Игорь Фефелов пополнили ряды ХК «Тамбов», информирует официальный сайт ВХЛ со ссылкой на пресс-службу клуба.
Мамаев находился в системе «Трактора» с сезона-2014/15. Спустя два года выступлений за команды МХЛ и ВХЛ он подписал контракт с «Трактором», за который в общей сумме с 2016 по 2018 год провёл 87 матчей, записав в свой актив четыре результативные передачи без заброшенных шайб при показателе полезности «-2». Также защитник за всё это время произвёл только пять силовых приёмов. В минувшем сезоне провёл восемь игр в ВХЛ за «Ермак», а также выступал в чемпионате Казахстана и второй чешской лиге.
Фефелов в сезоне-2018/19 набрал 128 очков и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Румынии при показателе полезности "+125", добавив к этому 15 баллов в плей-офф.
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