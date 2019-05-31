Экс-игрок НХЛ угрожал полицейским, чтобы вернуться в тюрьму

Бывший игрок НХЛ Патрик Коте угрожал разбить окна в полицейской машине, чтобы вернуться в тюрьму, сообщает TVA Nouvelles.
Хоккеист был неоднократно арестован за хранение наркотиков, нападения, угрозы, угон автомобиля и ограбление банков.
В июле 2014 года он был приговорён к 30 месяцам тюремного заключения за ограбление двух банков в пригороде Монреаля. В 2016 году хоккеист был освобождён, но вернулся в тюрьму уже через две недели. Он сам сдался властям после ограбления банка в Броссаре.
В декабре прошлого года 44-летний Коте снова вышел на свободу. Через три дня он пришёл в полицейский участок и потребовал заключения под стражу. Он сказал, что совершит новое преступление, если его не посадят. В результате решение о досрочном освобождении Коте было отменено в связи с большим риском для общества. Коте заявил, что совершил преступления, чтобы получить доступ к медицинскому обслуживанию.
Он был выбран «Даллас Старз» под 37-м общим номером на драфте-1995. В НХЛ играл за «Даллас», «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Всего провёл 105 матчей в лиге, набрав 3 (1+2) очка при 337 минутах штрафа.
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