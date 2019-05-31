«Вашингтон»: принимаем объяснения Кузнецова и ожидаем, что он извлечёт урок

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал заявление относительно того, что нападающий Евгений Кузнецов был запечатлен на видео рядом с порошком белого цвета.

«Мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, которое было распространено в социальных сетях. Мы разочарованы его присутствием на видео, но принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации. Евгений – потрясающий игрок и активный член организации. Ожидаем, что он извлечёт уроки из этого и поддержит свои собственные стандарты и стандарты организации», – говорится в официальном сообщении клуба.

27 мая в Сети появился видеоролик, где Евгений был запечатлён сидящим рядом с двумя полосками белого порошка, похожего на кокаин. Российский форвард в тот же вечер действительно признал тот факт, что на видео запечатлён он, но при этом заявил, что никогда не употреблял наркотики.