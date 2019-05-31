«Вашингтон»: принимаем объяснения Кузнецова и ожидаем, что он извлечёт урок

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал заявление относительно того, что нападающий Евгений Кузнецов был запечатлен на видео рядом с порошком белого цвета.
«Мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, которое было распространено в социальных сетях. Мы разочарованы его присутствием на видео, но принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации. Евгений – потрясающий игрок и активный член организации. Ожидаем, что он извлечёт уроки из этого и поддержит свои собственные стандарты и стандарты организации», – говорится в официальном сообщении клуба.
27 мая в Сети появился видеоролик, где Евгений был запечатлён сидящим рядом с двумя полосками белого порошка, похожего на кокаин. Российский форвард в тот же вечер действительно признал тот факт, что на видео запечатлён он, но при этом заявил, что никогда не употреблял наркотики.
- 31 мая 2019
-
18:34
-
18:19
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:33
-
17:18
-
17:08
-
16:51
-
16:36
-
16:08
-
15:55
-
15:31
-
15:01
-
14:36
-
14:31
-
14:26
-
14:15
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
13:03
-
12:40
-
12:30
-
12:10
-
11:52
-
11:30
-
11:00
-
10:36
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:32
-
09:10
-
09:00