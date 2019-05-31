Кузнецов — о ролике: хотел бы извиниться перед «Вашингтоном», это урок для меня

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов​ прокомментировал ситуацию со скандальным видео.

«Я хотел бы прокомментировать видео с моим участием, которое появилось в интернете 27 мая. Хотя я никогда в своей жизни и карьере не принимал запрещённых наркотиков, я хотел бы публично извиниться перед «Вашингтоном», моими товарищами по команде, нашими болельщиками и всеми остальными за то, что поставил себя в плохую ситуацию. Это урок для меня», – цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

27 мая в Сети появился видеоролик, где Евгений был запечатлён сидящим рядом с двумя полосками белого порошка, похожего на кокаин. Российский форвард в тот же вечер действительно признал тот факт, что на видео запечатлён он, но при этом заявил, что никогда не употреблял наркотики.