Кузнецов — о ролике: хотел бы извиниться перед «Вашингтоном», это урок для меня

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию со скандальным видео.
«Я хотел бы прокомментировать видео с моим участием, которое появилось в интернете 27 мая. Хотя я никогда в своей жизни и карьере не принимал запрещённых наркотиков, я хотел бы публично извиниться перед «Вашингтоном», моими товарищами по команде, нашими болельщиками и всеми остальными за то, что поставил себя в плохую ситуацию. Это урок для меня», – цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.
27 мая в Сети появился видеоролик, где Евгений был запечатлён сидящим рядом с двумя полосками белого порошка, похожего на кокаин. Российский форвард в тот же вечер действительно признал тот факт, что на видео запечатлён он, но при этом заявил, что никогда не употреблял наркотики.
- 31 мая 2019
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