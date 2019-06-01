Берюбе: счастливы за фанатов «Блюз» на домашней арене, но ключевое — результат
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от третьего матча серии с «Бостон Брюинз», отметив необходимость для своей команды проявить хладнокровие. Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Сент-Луисе 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Счёт в серии после двух игр — 1-1.
«Отдельно попросил игроков держать эмоции под контролем. Понятно, первый матч финала Кубка Стэнли для города за долгое-долгое время, и мы все по-настоящему счастливы за фанатов, но у нас во главе угла — результат. Мы не должны отходить от той игры, которая его приносит», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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