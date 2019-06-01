Клубы НХЛ проявляют интерес к форвардам «Торонто» Кадри и Капанену

Нападающие клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Каспери Капанен, Назем Кадри и Коннор Браун заинтересовали сразу несколько команд НХЛ, информирует североамериканский инсайдер Боб Маккензи. По имеющейся информации, канадский клуб готов к любым переговорам, «неприкасаемыми» являются только Джон Таварес, Остон Мэттьюс, Митч Марнер и Морган Райлли. Также, скорее всего, не будут доступны для возможных переговоров голкипер Фредрик Андерсен и нападающий Вильям Нюландер.



Напомним, канадский клуб завершил выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли уже в первом раунде, проиграв в семи матчах «Бостон Брюинз» (3-4).



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