Берюбе: «Сент-Луис» флиртует с опасностью на протяжении всего финала

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе после третьего матча серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (2:7) отметил неудачную игру команды в меньшинстве. «Музыканты» пропустили четыре шайбы, когда у соперника было численное большинство.



«Мы знали, что у них опасное большинство, но продолжали флиртовать с опасностью на протяжении всей серии. И сегодня команда на этом погорела. Нам нужно быть лучше в меньшинстве», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Тори Крюг, набравший 4 (1+3) очка. Ещё по голу в составе победителей забили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Ноэль Аккьяри (поразил пустые ворота) и Маркус Юханссон.