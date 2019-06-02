Голливудский актёр: мне очень интересно наблюдать за игрой Барбашёва
Голливудский актёр Джон Хэмм признался, что следит за игрой нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва. В марте Хэмм, приглашённый на комментаторскую позицию, ярко охарактеризовал голевую атаку «блюзменов» на ворота «Лос-Анджелес Кингз», которую точным броском увенчал российский форвард.
«Я продолжаю следить за Иваном. И вообще мне очень нравится четвёртое звено, в котором он играет. Ребята приносят огромную пользу. В этом плей-офф он играет очень здорово, и мне очень интересно за ним наблюдать. Город верит в этих ребят», — приводит слова актёра официальный сайт лиги.
«Сент-Луис» проигрывает в финале Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» со счётом 1-2. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало – в 3:00 мск.
Барбашёв: могу представить, что останусь в Сент-Луисе по завершении карьеры
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