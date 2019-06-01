Барбашёв: могу представить, что останусь в Сент-Луисе по завершении карьеры

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился мнением о жизни в Сент-Луисе.
«Когда меня только задрафтовали и я впервые сюда приехал, мне показалось: какой маленький город! Поначалу не понимал, что в нём такого особенного. Но со временем, когда к нему привык, понял, насколько он хорош. Здесь действительно чувствуешь себя дома. И, конечно, очень приятно так часто видеть всех этих легенд клуба в нашей раздевалке, каждое утро со многими из них здороваться. Это большая честь.
Могу ли представить, что буду жить здесь после окончания карьеры? Да, могу. Одна проблемa: здесь очень жарко летом. До 35-37 градусов каждый день. Но я уже и к этому привык. О том, как хорошо здесь жить с семьёй, постоянно слышу от других ребят, у которых уже есть дети. Все они очень довольны тем, что здесь оказались», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
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