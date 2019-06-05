Берюбе: в третьем матче финала игроки «Сент-Луиса» были перевозбуждены
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе оценил игру команды в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли 2019 года с «Бостон Брюинз» (4:2).
«В третьем матче нас захлестнули эмоции. Сами представьте, мы играем дома первый матч финала Кубка Стэнли с 1970 года. Ребята были перевозбуждены, делали неправильные вещи. В четвёртом матче мы постарались это убрать. Думаю, у команды это получилось.
Очень важно, чтобы мы и дальше старались как можно реже попадать в бокс для штрафников. Дисциплина крайне важна. Сейчас наша команда показывает хороший силовой хоккей, и удаления могут всё сломать», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.
После четырёх матчей счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне.
Тарасенко не отдаёт Кубок Стэнли «Бостону»! В этой серии будет семь матчей
Досталось даже словацкому великану «мишек». Харе разбили лицо шайбой, но не думайте, что он не доиграл матч.
- 5 июня 2019
-
18:35
-
18:22
-
17:57
-
17:34
-
17:20
-
16:51
-
16:21
-
15:57
-
15:23
-
15:07
-
14:45
-
14:20
-
14:11
-
14:05
-
13:43
-
13:21
-
13:18
-
13:11
-
13:04
-
13:00
-
12:22
-
12:17
-
12:01
-
11:50
-
11:17
-
11:14
-
10:48
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:05
-
08:45
-
08:20
-
08:02
Партнерский контент