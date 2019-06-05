Берюбе: в третьем матче финала игроки «Сент-Луиса» были перевозбуждены

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе оценил игру команды в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли 2019 года с «Бостон Брюинз» (4:2).



«В третьем матче нас захлестнули эмоции. Сами представьте, мы играем дома первый матч финала Кубка Стэнли с 1970 года. Ребята были перевозбуждены, делали неправильные вещи. В четвёртом матче мы постарались это убрать. Думаю, у команды это получилось.



Очень важно, чтобы мы и дальше старались как можно реже попадать в бокс для штрафников. Дисциплина крайне важна. Сейчас наша команда показывает хороший силовой хоккей, и удаления могут всё сломать», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.

После четырёх матчей счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне.