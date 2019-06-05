«Кейн, я иду за тобой»: Панарин провёл боксёрскую тренировку

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл боксёрскую тренировку. Об этом российский спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме», опубликовав соответствующее видео.



«Спасибо за крутые тренировки. Патрик Кейн, я иду за тобой», — подписал видеоролик Панарин.

Панарин и Кейн вместе выступали за «Чикаго Блэкхоукс» в период с 2015 по 2017 год.



В сезоне-2018/18 российский форвард провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0». 1 июля российский нападающий может стать неограниченно свободным агентом.