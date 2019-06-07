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Холл — о новом контракте: я не приоритет для «Нью-Джерси» и не хочу им быть

Холл — о новом контракте: я не приоритет для «Нью-Джерси» и не хочу им быть
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл прокомментировал контрактную ситуацию.

«Я сейчас не являюсь приоритетом и не хочу им быть. У клуба сейчас есть дела поважнее. Мы никогда не рассматривали 1 июля в качестве крайнего срока, как и Рэй Шеро. И в «Дэвилз» у меня всегда все было здорово», – цитирует Холла официальный сайт НХЛ.

В минувшем регулярном сезоне Холл провёл только 33 матча из-за травмы. Нападающему пришлось 1 марта перенести артроскопическую операцию на левом колене, свой последний матч он провёл 22 декабря. Всего в сезоне-2018/19 Холл записал на свой счёт 37 (11+26) баллов при показателе полезности «-6» и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 19 с половиной минут за встречу.

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