Холл — о новом контракте: я не приоритет для «Нью-Джерси» и не хочу им быть

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл прокомментировал контрактную ситуацию.

«Я сейчас не являюсь приоритетом и не хочу им быть. У клуба сейчас есть дела поважнее. Мы никогда не рассматривали 1 июля в качестве крайнего срока, как и Рэй Шеро. И в «Дэвилз» у меня всегда все было здорово», – цитирует Холла официальный сайт НХЛ.

В минувшем регулярном сезоне Холл провёл только 33 матча из-за травмы. Нападающему пришлось 1 марта перенести артроскопическую операцию на левом колене, свой последний матч он провёл 22 декабря. Всего в сезоне-2018/19 Холл записал на свой счёт 37 (11+26) баллов при показателе полезности «-6» и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 19 с половиной минут за встречу.