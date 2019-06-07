Президент «Барыса»: предложили Боченски контракт — он пока молчит
Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал о ходе переговоров по новому контракту с нападающим Брэндоном Боченски.
«Боченски пока не подписал контракт. Я разговаривал с ним, он пока молчит. «Барыс» предложил Брэндону контракт — он пока не ответил», — приводит слова Иванищева Bestnews.kz.
В минувшем сезоне 37-летний Боченски забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, он заработал показатель полезности «+5» и 10 минут штрафа. В плей-офф на счету игрока 13 (4+9) очков в девяти играх при показателе полезности «–1».
«Барыс» дошёл до второго раунда плей-офф, где проиграл в пяти матчах «Авангарду». В первом раунда подопечные Андрея Скабелки обыграли «Торпедо» со счётом 4-3.
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