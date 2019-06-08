Карло: «Бостон» уже был в такой ситуации, но у нас непростая задача

Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». «Бостон» уступает в серии со счётом 2-3, следующее поражение станет для команды последним.
«То, что мы в такой ситуации уже находились, является огромным фактором. Мы знаем, что ждёт нас впереди. Мы знаем, что задача непростая, но у нас есть вера друг в друга и тренерский штаб. Надо сделать так, чтобы это снова случилось», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 8 июня 2019
-
15:59
-
15:22
-
14:59
-
14:35
-
14:11
-
13:59
-
13:30
-
13:16
-
12:44
-
12:11
-
11:47
-
11:28
-
10:55
-
10:27
-
10:02
-
09:48
-
09:20
-
09:04
-
08:50
-
08:26
-
08:09
-
08:01
-
03:57
-
01:43
- 7 июня 2019
-
23:53
-
23:27
-
22:58
-
22:19
-
21:56
-
21:38
-
21:22
-
20:59
-
20:48
-
20:33
-
19:56