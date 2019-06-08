Карло: «Бостон» уже был в такой ситуации, но у нас непростая задача

Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». «Бостон» уступает в серии со счётом 2-3, следующее поражение станет для команды последним.



«То, что мы в такой ситуации уже находились, является огромным фактором. Мы знаем, что ждёт нас впереди. Мы знаем, что задача непростая, но у нас есть вера друг в друга и тренерский штаб. Надо сделать так, чтобы это снова случилось», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.



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