«Автомобилист» рассчитывает дебютировать на новой арене через 2,5 года
Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о примерных сроках введения в эксплуатацию новой арены.
«Готовимся к строительству. На месте стройки уже начались первые свайные работы, пока пробные. В хоккейной конфигурации вместимость 12 тысяч зрителей, в баскетбольной — порядка 15 тысяч, а на концерты, конференции, бокс и единоборства — около 18 тысяч. Надеемся, что дебют на новой арене произойдёт в течение двух с половиной лет», — приводят слова Рябкова Известия.
В настоящее время «Автомобилист» проводит домашние матчи на арене вместимостью 5 570 мест. В минувшем сезоне заполняемость арены в Екатеринбурге составила 98%. Лишь однажды по ходу сезона во дворец спорта «Уралец» пришло менее пяти тысяч человек.
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