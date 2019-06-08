«Автомобилист» рассчитывает дебютировать на новой арене через 2,5 года

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о примерных сроках введения в эксплуатацию новой арены.

«Готовимся к строительству. На месте стройки уже начались первые свайные работы, пока пробные. В хоккейной конфигурации вместимость 12 тысяч зрителей, в баскетбольной — порядка 15 тысяч, а на концерты, конференции, бокс и единоборства — около 18 тысяч. Надеемся, что дебют на новой арене произойдёт в течение двух с половиной лет», — приводят слова Рябкова Известия.

В настоящее время «Автомобилист» проводит домашние матчи на арене вместимостью 5 570 мест. В минувшем сезоне заполняемость арены в Екатеринбурге составила 98%. Лишь однажды по ходу сезона во дворец спорта «Уралец» пришло менее пяти тысяч человек.