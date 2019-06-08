Директор «Автомобилиста»: подписали контракт с Дацюком, чтобы усилить команду

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Павлом Дацюком.

«Мы с Павлом в хороших человеческих отношениях. Многие люди, имеющие непосредственное отношение к «Автомобилисту», дружат с Дацюком, знакомы с ним как с уроженцем Екатеринбурга. Мы в последнее время часто с ним общались, в основном на житейские темы. В итоге, когда появилась возможность подписать контракт, переговоры оказались несложными — обычная для таких ситуациях процедура. Чувствовали заинтересованность Дацюка в переходе к нам, тем более в своё время он публично декларировал желание когда-либо вернуться в родной город и родную команду.

Может ли «Автомобилист» быть особенно доволен с точки зрения клубного пиара? Речь не только об этом. Я бы в первую очередь говорил о спортивной составляющей. Подписали контракт с Павлом ради того, чтобы усилить команду. Уверены, что его опыт и профессионализм поможет «Автомобилисту» достичь высоких спортивных результатов. А то, что Дацюк привлечёт внимание к клубу, — бесспорно. Все прекрасно знают, что это личность и хоккеист мирового масштаба, историческая фигура для хоккея», — приводят слова Рябкова «Известия».