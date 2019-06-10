«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счёт в серии

«Бостон Брюинз» победил в гостях «Сент-Луис Блюз» в шестом матче Кубка Стэнли и сравнял счёт в серии – 3-3.



Счёт был открыт гостями на 9-й минуте — в большинстве отличился Брэд Маршан, которому ассистировали Давид Пастрняк и Тони Крюг. Шайба была заброшена, когда команды играли в формате 5 на 3. Во втором периоде вратари держали ворота на замке. На 42-й минуте после передачи Джека Дебраска голом отметился Брэндон Карло. В середине третьего периода с Брендон Кульман с передачи Давида Крейчи утроил преимущество «Бостона. Однако на 53-й минуте форвард хозяев Райан О’Райлли отквитал одну шайбу. Ему ассистировали Алекс Пьетранджело и Дэвид Перрон. На 55-й и 57-й минутах Давид Пастрняк и Здено Хара довели счёт до разгромного. «Бостон» победил 5:1.



Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 27 из 31 броска, голкипер «Бостона» Туукка Раск — 28 из 29.



Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду более 19 минут и результативными действиями не отметился. Иван Барбашёв пропустил игру из-за дисквалификации.

Решающий матч состоится в Бостоне 13 июня, начало – в 3:00 мск.