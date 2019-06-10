Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счёт в серии

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счёт в серии
Хоккей / НХЛ 0

«Бостон Брюинз» победил в гостях «Сент-Луис Блюз» в шестом матче Кубка Стэнли и сравнял счёт в серии – 3-3.

Счёт был открыт гостями на 9-й минуте — в большинстве отличился Брэд Маршан, которому ассистировали Давид Пастрняк и Тони Крюг. Шайба была заброшена, когда команды играли в формате 5 на 3. Во втором периоде вратари держали ворота на замке. На 42-й минуте после передачи Джека Дебраска голом отметился Брэндон Карло. В середине третьего периода с Брендон Кульман с передачи Давида Крейчи утроил преимущество «Бостона. Однако на 53-й минуте форвард хозяев Райан О’Райлли отквитал одну шайбу. Ему ассистировали Алекс Пьетранджело и Дэвид Перрон. На 55-й и 57-й минутах Давид Пастрняк и Здено Хара довели счёт до разгромного. «Бостон» победил 5:1.

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 27 из 31 броска, голкипер «Бостона» Туукка Раск — 28 из 29.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду более 19 минут и результативными действиями не отметился. Иван Барбашёв пропустил игру из-за дисквалификации.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 6-й матч
10 июня 2019, понедельник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 : 5
0:1, 0:0, 1:4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Маршан (Пастрняк, Крюг) – 08:40 (5x3), 0:2 – Карло (Дебраск) – 42:31 (5x5), 0:3 – Кульман (Крейчи) – 50:15 (5x5), 1:3 – О'Райлли (Пьетранджело, Перрон) – 52:01 (5x5), 1:4 – Пастрняк – 54:06 (5x5), 1:5 – Хара (Маршан, Курали) – 57:41 (en)

Решающий матч состоится в Бостоне 13 июня, начало – в 3:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент