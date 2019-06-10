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Лукашенко: тащить легионеров в «Динамо» и не попадать в ПО — нам такое не надо

Лукашенко: тащить легионеров в «Динамо» и не попадать в ПО — нам такое не надо
Хоккей / КХЛ 0

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о комплектовании состава минского «Динамо».

«Надо брать своих ребят. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кого-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть.

Серия минского «Динамо» со сборной Экстралиги? Вы сами видели, что наши ни в чём не уступали тем динамовцам, которые играли в прошлом сезоне. Да, можно говорить, что там хромые, больные были. И у тех, и у тех сезон закончился, хромых хватало. Но сама суть игры показала, что, если ребята хотят играть, они играют.

Я ещё раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова — и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать, что тут греха таить — пусть идут и играют. Не могут — значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф — нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают», — приводит слова Лукашенко сайт президента Республики Беларусь.

Лукашенко — о минском «Динамо»: не нужна нам эта КХЛ и такая команда
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