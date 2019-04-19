Лукашенко — о минском «Динамо»: не нужна нам эта КХЛ и такая команда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию коснулся отвратительного выступления минского «Динамо» в КХЛ.

«Я против бешеных зарплат в спорте, как в минском „Динамо“. До 15 миллионов в год имеют и что показали? Может, один год они ещё во главе с Шуневичем опозорятся, а дальше — не нужна нам эта КХЛ и вообще такая команда. За эти деньги мы сами будем содержать весь хоккей в Беларуси! Как будто эти пацаны, что вчера выиграли у чехов, хуже хоккейной империи. Они же здесь учились, у всех две ноги, две руки и одна голова на плечах. Так играйте!» — цитирует Лукашенко «Прессбол».

Вчера, 18 апреля, юниорская сборная Беларуси в первом матче чемпионата мира переиграла команду Чехии.