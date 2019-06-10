Жердев: хотел бы снова играть в КХЛ. В планах выиграть ещё один чемпионат мира

Известный российский хоккеист Николай Жердев провёл в Губкине мастер-класс для воспитанников секции хоккея ДЮСШ № 1 и ответил на вопрос о продолжении карьеры.
«В субботу был мастер-класс для мальчишек, занимающихся хоккеем, а в воскресенье закрепили знания в товарищеской игре. «Хотел бы снова играть в КХЛ, сейчас мой агент ведёт переговоры с клубами, так что пока неясно, где предстоит начать сезон. В планах выиграть ещё один чемпионат мира», – цитирует Жердева «Новое время».
Сезон-2017/18 Жердев начинал в нижнекамском «Нефтехимике», но провёл за команду только два матча, отметившись одной результативной передачей. Позже хоккеист перешёл в рижское «Динамо», отыграв за клуб 18 игр и набрав 5 (3+2) баллов при показателе полезности "-6" и четырёх минутах штрафного времени. Минувший сезон хоккеист пропустил.
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