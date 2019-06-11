Чижов: Сохатский придётся ко двору, нам нужен первый номер в «Торос»
Спортивный директор уфимского «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал возвращение в команду вратаря Владимира Сохатского. Двустороннее соглашение с 29-летним голкипером рассчитано на один сезон. Последние три года Сохатский провёл в екатеринбургском «Автомобилисте», за который сыграл 60 матчей.
«Сохатский придётся ко двору в системе клуба. Он прекрасно понимает свою роль в команде, и у него есть большое желание играть за Уфу.
Нам нужен был взрослый, опытный вратарь в команду, который будет уверенным первым номером в «Торосе», а если потребуется, то и выступит за «Салават Юлаев», – цитирует функционера официальный сайт команды.
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Сохатский: у «Салавата» не было причин не давать мне играть
Вратарь «Автомобилиста» Владимир Сохатский – о том, почему уехал из Уфы, как Захаркин мог взбодрить команду и о тяжёлых сборах у Разина.
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