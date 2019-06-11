Официальный сайт НХЛ поставил Кочеткова третьим в рейтинге вратарей драфта

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал свой рейтинг лучших вратарей грядущего драфта. Напомним, церемония драфта пройдёт в Ванкувере 21-22 июня.



Россиянин Пётр Кочетков занял в рейтинге третье место. В десятку лучших защитников россияне не вошли.



1. Спенсер Найт, США (USNTDP)

2. Мадс Сегор, Дания (WHL)

3. Пётр Кочетков, Россия (СКА)

4. Хуго Алнефелт, Швеция («ХВ-71»)

5. Хантер Джонс, Канада (OHL)

6. Лукаш Патрик, Чехия («Либерец»)

7. Кэмерон Роу, США (USNTDP)

8. Самуэль Галвай, Словакия (USHL)

9. Трент Майнер, Канада (WHL)

10. Тейлор Готье, Канада (WHL).



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