Генменеджер «Ванкувера»: хотим усилить оборону за счёт свободных агентов

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением о селекционных планах команды.



«За счёт работы на рынке свободных агентов мы хотели бы усилить первые две пары защитников или первые две тройки нападения. Так что у нас другие приоритеты в этом году. Я не скрываю, что мы хотим усилить линию обороны. Для этого есть разные способы, и мы рассматриваем все варианты.



Драфт? После того, как мы сделаем свой выбор, останутся ещё хоккеисты, которые очень нравятся нам. Поэтому мы рассматриваем все варианты. Речь может идти об обмене одного выбора на другой, или на игрока, который способен усилить нас прямо сейчас. Ниже в первом раунде остаются ребята, которые нам нравятся», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.