«Сент-Луис» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.



Счёт открыл форвард «блюзменов» Райан О'Райлли, которому ассистировали Алекс Пьетранджело и Джей Боумистер. В самом конце первого периода счёт удвоил Алекс Пьетранджело. Третью шайбу «блюзменов» на 52-й минуте забросил нападающий Брэндон Шенн с передачи россиянина Владимира Тарасенко. На 56-й минуте форвард гостей Зак Сэнфорд с передачи Давида Перрона довёл счёт до разгромного. Две минуты спустя защитнику «Бостона» Мэтту Грызлику удалось забросить шайбу престижа.

Российский форвард Владимир Тарасенко провёл на льду почти 15 минут и сделал результативную передачу. Защитник «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 17 минут.



Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они лишь раз вышли в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1968/69. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Монреаль Канадиенс» — 0-4.