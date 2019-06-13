Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сент-Луис» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

«Сент-Луис» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Счёт открыл форвард «блюзменов» Райан О'Райлли, которому ассистировали Алекс Пьетранджело и Джей Боумистер. В самом конце первого периода счёт удвоил Алекс Пьетранджело. Третью шайбу «блюзменов» на 52-й минуте забросил нападающий Брэндон Шенн с передачи россиянина Владимира Тарасенко. На 56-й минуте форвард гостей Зак Сэнфорд с передачи Давида Перрона довёл счёт до разгромного. Две минуты спустя защитнику «Бостона» Мэтту Грызлику удалось забросить шайбу престижа.

Российский форвард Владимир Тарасенко провёл на льду почти 15 минут и сделал результативную передачу. Защитник «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 17 минут.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они лишь раз вышли в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1968/69. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Монреаль Канадиенс» — 0-4.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 7-й матч
13 июня 2019, четверг. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1 : 4
0:2, 0:0, 1:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – О'Райлли (Боумистер, Пьетранджело) – 16:47 (5x5), 0:2 – Пьетранджело (Шварц) – 19:52 (5x5), 0:3 – Шенн (Тарасенко, Шварц) – 51:25 (5x5), 0:4 – Сэнфорд (Перрон, О'Райлли) – 55:22 (5x5), 1:4 – Грызлик (Крейчи) – 57:50 (6x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент