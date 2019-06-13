Берюбе повторил достижение Байлсмы, Саттера и Салливана

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.

«Музыканты» стали седьмой командой в истории лиги, победившей после смены главного тренера в течение сезона. 53-летний Берюбе в ноябре 2018 года сменил в должности отправленного в отставку Майка Йео. По ходу сезона «Сент-Луис» занимал последнее место в лиге.

Ранее выиграть чемпионат, заняв пост главного тренера по ходу сезона, удавалось шести специалистам: Дику Ирвину («Торонто Мэйпл Лифс», 1932), Элу Макнилу («Монреаль Канадиенс», 1971), Лэрри Робинсону («Нью-Джерси Дэвилз, 2000), Дэну Байлсме (»Питтсбург Пингвинз, 2009), Дэриллу Саттеру "(Лос-Анджелес Кингз, 2012) и Майку Салливану («Питтсбург, 2016).