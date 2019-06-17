Алексеев — о вечеринках новичков в Канаде: старшак вставлял всем метлу в задницу

Нападающий финского клуба «СайПа» Ярослав Алексеев вспомнил, как проходили вечеринки новичков в канадских лигах.



«Главная жесть — вечеринка новичков. Я был умный и сразу откупился за $ 20. Тогда всем новичкам раздали памперсы для взрослых, в которых они весь день ходили по дому, но это было только начало. Первый раунд — все выпили по пять бокалов пива, последнему добавили еще пять шотов водки. Самая жесть началась потом, когда каждого обязали вставить в задний проход по печеньке и пробежать вокруг дома на скорость. В процессе забега старшие выбегали из кустов и толкали в спину. Последнему пришлось бы съесть свою печеньку. А в итоге — заставили всех.



Совсем не понравилась вечеринка в следующем году. На всех парней одели стринги, дали им по маленькой короне и собрали в небольшом бараке. Старшак надел чёрный фартук, бандитскую маску, перчатки для уборки, метлу, на её конец — презерватив. Он вызывал по одному, и каждому засовывал метлу в задницу, чтобы человек орал и пугал остальных. Фигня какая-то неадекватная», — приводит слова Алексеева «Спорт-Экспресс».

«На новичков мочились в душе». Дедовщина в канадском хоккее Во многих спортивных командах молодые игроки проходят через унижение. Бывшие хоккеисты рассказали, какие именно пытки им устраивают.