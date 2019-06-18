Назаревич: дважды предлагали оформить белорусское гражданство, но я отказался

Защитник «Сочи» Илья Назаревич признался, что ранее дважды получал предложение сменить гражданство на белорусское.
«Карьера в Беларуси? Меня туда пригласил поиграть друг. Наверное, тогда не так всё было развито с агентами, как сейчас. Конечно, агенты были, но у меня его не было. Так что, в Беларусь меня позвал друг, он сам с белорусским гражданством. Мне понравился уровень хоккея, который был в тот момент. Гражданство предлагали оформить и в первый мой приезд, и во второй, но я отказался и поехал играть в Россию.
Этап в Уфе? «Салават» ко мне давно проявлял интерес, они были одними из первых, поэтому я особо не выбирал. Команда сильная, топовая в КХЛ. Посчитал, что если мне дают шанс, то считают, что я могу выдержать эту конкуренцию, и я должен к этому подготовиться. Меня это не пугало. Я был настроен на выполнение своих задачей и целей. Спасибо и «Салавату», что дали возможность сыграть в Континентальной хоккейной лиге», — цитирует Назаревича официальный сайт ХК «Сочи».
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